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പെട്ടെന്നുള്ള പനിയും ചുമയും ശരീര വേദനയും, ഇൻഫ്ലുവൻസ പടർന്നു പിടിക്കുന്നു; ലക്ഷണങ്ങളും പ്രതിരോധവും

പ്രായമായവരെയും പ്രതിരോധശേഷി കുറവുള്ളവരെയും അസുഖം കാര്യമായി ബാധിക്കും.
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പെട്ടെന്നുള്ള പനിയും ചുമയും ശരീര വേദനയും, ഇൻഫ്ലുവൻസ പടർന്നു പിടിക്കുന്നു; ലക്ഷണങ്ങളും പ്രതിരോധവും

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നു. 105 പേരാണ് ഈ വർഷം ഇൻഫ്ലുവൻസ ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് പേർക്കാണ് അസുഖം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻഫ്ലുവൻസ എ എന്ന വൈറസുകളാണ് അസുഖത്തിന് കാരണം.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ പടരാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം. രോഗിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നവർക്ക് അസുഖം പകരാൻ ഇടയുണ്ട്. ശ്വാസകോശത്തെയാണ് വൈറസ് ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നത്. പ്രായമായവരെയും പ്രതിരോധശേഷി കുറവുള്ളവരെയും അസുഖം കാര്യമായി ബാധിക്കും.

ലക്ഷണങ്ങൾ

  • പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കടുത്ത പനി, വിറയൽ

  • വരണ്ട ചുമ

  • കടുത്ത തലവേദനയും ശരീരവേദനയും സന്ധി വേദനയും

  • തൊണ്ട വേദന

  • അസാധാരണമായ ക്ഷീണം

പ്രതിരോധം

  • നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുക

  • വിശ്രമം ഉറപ്പാക്കുക

  • ചികിത്സ തേടുക

  • വർഷാവർഷം ഫ്ലൂ വാക്സിൻ എടുക്കുക

  • മാസ്കുകൾ ധരിച്ച് പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുക

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