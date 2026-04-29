വയറിനെ അലട്ടുന്ന ഐബിഎസ്; തിരിച്ചറിയാം അപകടസാധ്യതകളും ലക്ഷണങ്ങളും

ആഗോളതലത്തിൽ ഏകദേശം 10 മുതൽ 15 ശതമാനം വരെ ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ് ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രോം അഥവാ ഐബിഎസ്. ദഹനവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും ഇത് ബാധിച്ചവർ നേരിടുന്ന മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വെല്ലുവിളികൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ ദിനം നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഐബിഎസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വർപ്പിക്കുന്ന 8 പ്രധാന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് താഴെ വിവരിക്കുന്നു:
1. പ്രായം
സാധാരണയായി കൗമാരപ്രായത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ 40 വയസിന് താഴെയുള്ളവരിലോ ആണ് ഐബിഎസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങുന്നത്. 40 വയസ് വരെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് പിന്നീട് ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത താരതമ്യേന കുറവാണ്.
2. മാനസിക സമ്മർദം
സമ്മർദ്ദം ഐബിഎസിന് നേരിട്ട് കാരണമാകുന്നില്ലെങ്കിലും, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ രൂക്ഷമാക്കാൻ ഇത് കാരണമാകും. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ മാനസിക ആഘാതങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നിവ അനുഭവിച്ചവർക്ക് ഐബിഎസ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
3. കുടുംബ ചരിത്രം
കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഐബിഎസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയിലുള്ളവർക്കും ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ജനിതക ഘടകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ സമാനമായ ഭക്ഷണരീതികളോ ഇതിന് കാരണമാകാം.
4. ചില ഭക്ഷണങ്ങളോടുള്ള അലർജി
ഗോതമ്പ്, പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ദഹിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഐബിഎസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ അമിതമായ മദ്യം, കാർബണേറ്റഡ് പാനീയങ്ങൾ, പഴങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫ്രക്ടോസ്, കൃത്രിമ മധുരങ്ങൾ എന്നിവ ലക്ഷണങ്ങളെ വഷളാക്കും.
5. ഭക്ഷണശീലവും സമ്മർദ്ദവും
തിരക്കിനിടയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നത്, വലിയ അളവിൽ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്നിവ ഐബിഎസിലേക്ക് നയിക്കാം.
6. മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം
ചില ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെയും വിഷാദരോഗത്തിനുള്ള മരുന്നുകളുടെയും അമിതമോ അശാസ്ത്രീയമോ ആയ ഉപയോഗം ഐബിഎസിനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.
7. ദഹനസംബന്ധമായ അണുബാധകൾ
ഭക്ഷണത്തിലൂടെയോ വെള്ളത്തിലൂടെയോ പകരുന്ന അണുബാധകൾ, ട്രാവലേഴ്സ് ഡയറിയ എന്നിവ ഉണ്ടായവർക്ക് പിൽക്കാലത്ത് ഐബിഎസ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
8. സ്ത്രീകളിൽ സാധ്യത കൂടുതൽ
പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഐബിഎസ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഇരട്ടിയാണ്. ഇതിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും, ശരീരത്തിലെ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷകർ കരുതുന്നത്.
ലക്ഷണങ്ങളും പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളും
ഐബിഎസ് ഒരു മാരകമായ രോഗമല്ലെങ്കിലും, അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കാം. വയറുവേദന, ഗ്യാസ്, വയർ വീർക്കൽ, വയറിളക്കം അല്ലെങ്കിൽ മലബന്ധം എന്നിവയാണ് ഐബിഎസിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നവർ ലജ്ജിക്കാതെ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണ്. ശരിയായ ഭക്ഷണക്രമവും ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങളും വഴി ഈ അവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
• വയറുവേദനയും മലബന്ധവും: വയറിന്റെ താഴെ ഭാഗത്തായി അനുഭവപ്പെടുന്ന കഠിനമായ വേദനയോ അസ്വസ്ഥതയോ ആണ് പ്രധാന ലക്ഷണം. മലവിസർജനത്തിന് ശേഷം പലപ്പോഴും ഈ വേദനയ്ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കാറുണ്ട്.
• മലവിസർജനത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ: ചിലർക്ക് കഠിനമായ മലബന്ധം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റുചിലർക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത വയറിളക്കം ആയിരിക്കും. ചിലരിൽ ഇത് മാറിമാറി വരാം.
• വയർ വീർക്കൽ: വയറിൽ ഗ്യാസ് നിറയുന്നതുപോലെ തോന്നുകയും വയർ അമിതമായി വീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഐ.ബി.എസിന്റെ സാധാരണ ലക്ഷണമാണ്.
• അപൂർണ്ണമായ മലവിസർജനം: മലിവിസർജനത്തിന് ശേഷവും വയർ പൂർണ്ണമായി ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകുക.
• ഭക്ഷണത്തോടുള്ള അസ്വസ്ഥത: ചില പ്രത്യേക ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ച ഉടൻ തന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ.
ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടത് എപ്പോൾ ?
മലവിസർജനം ചെയ്യുമ്പോൾ രക്തം പോകുക , ശരീരം അകാരണമായി മെലിയുക ( മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ചു മുതൽ പത്തു ശതമാനം വരെ വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകുക) , വയറുവേദന കാരണം ആശുപത്രിയിൽ പെട്ടന്ന് പോകേണ്ടി വരിക, വയറുവേദനയ്ക്ക് പെയിൻകില്ലേഴ്സോ ഇൻജക്ഷനുകളോ എടുക്കേണ്ടി വരിക, രക്തപരിശോധനയിൽ രക്തത്തിന്റെ അളവ് കുറയുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ എത്രയും പെട്ടന്ന് കാണേണ്ടതാണ്.
ഐബിഎസ് പൂർണമായും തടയാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ലെങ്കിലും, ശരിയായ ജീവിതശൈലിയിലൂടെ ലക്ഷണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും അവ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും:
• ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക: ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്തിന്: പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ, കാബേജ്, കോളിഫ്ളവർ എന്നിവ കഴിക്കുന്നതിനു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ ഒഴിവാക്കുക. പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ നിയന്ത്രിക്കുക. ധാരാളം നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മലബന്ധം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
• ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതി: ചെറിയ അളവിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഒരുമിച്ച് വലിയ അളവിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ദഹനവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അമിതഭാരം നൽകും. ഭക്ഷണം സാവധാനം ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക.
• മാനസിക സമ്മർദം കുറയ്ക്കുക: യോഗ, ധ്യാനം, കൃത്യമായ ഉറക്കം എന്നിവയിലൂടെ മാനസിക സമ്മർദം കുറയ്ക്കുന്നത് ഐബിഎസ് ലക്ഷണങ്ങളെ വലിയ രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും.
• ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക: ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്തുന്നത് ദഹനം സുഗമമാക്കാനും മലബന്ധം ഒഴിവാക്കാനും അത്യാവശ്യമാണ്.
• കൃത്യമായ വ്യായാമം: ദിവസവും കുറഞ്ഞത് 30 മിനിറ്റ് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് കുടലിന്റെ ചലനം ശരിയായ രീതിയിലാക്കാൻ സഹായിക്കും.
• പ്രോബയോട്ടിക്സ്: തൈര് പോലുള്ള പ്രോബയോട്ടിക്സ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കുടലിലെ നല്ല ബാക്ടീരിയകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുകയും ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഐബിഎസ് ലക്ഷണങ്ങൾ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം ചികിത്സയ്ക്ക് മുതിരാതെ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റിനെ കാണേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കൃത്യമായ രോഗനിർണ്ണയവും ചിട്ടയായ ജീവിതശൈലിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐബിഎസിനെ പേടിക്കാതെ സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കും.
തയ്യാറാക്കിയത്: ഡോ: ജെഫി ജോർജ്, സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ്, ഗ്യാസ്ട്രോഎന്ററോളജി, ആസ്റ്റർ മെഡ്സിറ്റി, കൊച്ചി