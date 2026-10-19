കുട്ടികൾ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ നിയമ നടപടി

തിരുവനന്തപുരം: കുട്ടികളിലെ അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും ജങ്ക് ഫുഡിന്റെ അമിത ഉപയോഗം തടയാനും നിയമപരമായ നടപടികൾ ശക്തമാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. ഉയർന്ന അളവിൽ കൊഴുപ്പ്, പഞ്ചസാര, ഉപ്പ് എന്നിവ അടങ്ങിയ എച്ച്എഫ്എസ്എസ് (ഹയർ ഫാറ്റ്, ഷുഗർ ആൻഡ് സാൾട്ട്) ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ നിർവചനത്തിലും വിൽപ്പന നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിലും വ്യക്തത തേടി കേരളം കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ അഥോറിറ്റിയെ സമീപിക്കും.
ജങ്ക് ഫുഡിന് കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ നിർവചനമില്ലാത്തതിനാൽ ഏതൊക്കെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം, അവയുടെ വിൽപ്പന എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തതയില്ല. ഉയർന്ന അളവിൽ കൊഴുപ്പ്, പഞ്ചസാര, ഉപ്പ് എന്നിവ അടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെ എച്ച്എഫ്എസ്എസ് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെങ്കിലും അവയുടെ അളവ് നിർണയിക്കുന്നതിന് വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഇതിന്റെ അഭാവം സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിലെ വിൽപ്പന നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഇത്തരം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ പട്ടിക തയാറാക്കാനും തടസമാകുന്നു.
ഓഗസ്റ്റ് 7ന് കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ അഥോറിറ്റി ഇതു സംബന്ധിച്ച് കരട് റെഗുലേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. കരടിൽ ഖരഭക്ഷണത്തിൽ 100 ഗ്രാമിന് 4.2 ഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ്, 3 ഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര, 0.625 ഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ഉപ്പ് എന്നിവയും ദ്രാവകരൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ 100 മില്ലിലിറ്ററിന് യഥാക്രമം 1.5 ഗ്രാം കൊഴുപ്പ്, 2 ഗ്രാം പഞ്ചസാര, 0.175 ഗ്രാം ഉപ്പ് എന്നിവയിൽ കൂടുതലും അടങ്ങിയാൽ ഉയർന്ന അളവായി കണക്കാക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങളുണ്ട്. കരട് റെഗുലേഷൻ അന്തിമമാക്കി നിയമപരമായ ചട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാലേ ഇത്തരം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ പട്ടിക തയാറാക്കാനും സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിലെ വിൽപ്പന നിരോധിക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യാനും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ നിയമ അടിസ്ഥാനം ലഭിക്കൂ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടി വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര അഥോറിറ്റിക്ക് സംസ്ഥാനം കത്ത് നൽകുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
അതേസമയം സ്കൂളുകളിൽ സുരക്ഷിതവും സമീകൃതവും പോഷക സമൃദ്ധവുമായ ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാനും കുട്ടികളിൽ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ വളർത്താനും ഈറ്റ് റൈറ്റ് സ്കൂൾ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകളിലും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. സ്കൂളുകളിലെയും ഹോസ്റ്റലുകളിലെയും കാന്റീനുകളിൽ ശുചിത്വം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണ ലഭ്യത എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിവരുന്നു.
ഇതുവരെ 169 സ്കൂളുകളിൽ ഈറ്റ് റൈറ്റ് സ്കൂൾ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി. കുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹാരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രായോഗിക അറിവ് നൽകുന്നതിനുള്ള എസ്എൻഎഫ് @സ്കൂൾ പദ്ധതി 2,500 സ്കൂളുകളിലും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോളെജുകൾ, സർവകലാശാലകൾ, ആശുപത്രികൾ, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കാന്റീനുകളിൽ സുരക്ഷിതവും പോഷകസമൃദ്ധവുമായ ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഈറ്റ് റൈറ്റ് ക്യാംപസ് പദ്ധതിയിൽ 456 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ പരിശോധനകളും നിയമനടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.