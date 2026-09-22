Onam Carnival

എസ്ബി-അസംപ്ഷൻ കോളെജ് അലുംമ്നെ ‘ഓർമ്മപ്പൂക്കളം 2026’ ആഘോഷിച്ചു

കുട്ടനാട് എംഎൽഎ റെജി ചെറിയാൻ ഓണാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
SB-Assumption College Alumni celebrated ‘Ormappookkalam 2026’

എസ്ബി-അസംപ്ഷൻ കോളെജ് അലുംമ്നെ ‘ഓർമ്മപ്പൂക്കളം 2026’ ആഘോഷിച്ചു

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ദുബായ്: എസ്ബി കോളെജ്-അസംപ്ഷൻ കോളജ് അലുംമ്നെ യുഎഇ ചാപ്റ്ററിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷം ‘ഓർമ്മപ്പൂക്കളം 2026’എന്ന പേരിൽ ആഘോഷിച്ചു. കുട്ടനാട് എംഎൽഎ റെജി ചെറിയാൻ ഓണാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്‍റ് ബെൻസി വർഗീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഫാ. ജോൺ ജോസഫ് എടാട്ട് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി.

അക്കാഫ് അസോസിയേഷൻ യു എ ഇ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷൈൻ ചന്ദ്രസേനൻ, നടൻ കൈലാഷ്, മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് രഞ്ജു രഞ്ജിമാർ, മഞ്ജു തോംസൺ, ജോസഫ് കളത്തിൽ, ഗീതി സോബിൻ, ജൂലി പോൾ, ഡോ. ലിൻഡ മാത്യു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

അജ്മാനിലെ ഉമ്മുൽ മുഅമീൻ വിമൻസ് അസോസിയേഷൻ ഹാളിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ 4 വരെ നടന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ യുഎഇയിലെ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള പൂർവവിദ്യാർഥികളും കുടുംബാംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു. മാവേലി എഴുന്നള്ളത്ത്, ഓണസദ്യ, ശിങ്കാരി മേളം, ഗാനമേള, കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും വിവിധ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവയും ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിരുന്നു.

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