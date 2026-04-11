Lifestyle

ഇത്തവണ കുക്കറിൽ പാലട പായസം വയ്ക്കാം; വളരെ എളുപ്പം

வெறும் மூன்று சேருவகளும் குக்கறும் ഉണ്ടെങ്കിൽ രുചികരമായ പായസം തയാറാക്കാം.
ഇത്തവണ കുക്കറിൽ പാലട പായസം വയ്ക്കാം; വളരെ എളുപ്പം

Updated on

ഈ വിഷുവിന് കുക്കറിൽ പാലട പായസം വയ്ക്കാം. വെറും മൂന്നു ചേരുവകളും കുക്കറും ഉണ്ടെങ്കിൽ രുചികരമായ പായസം തയാറാക്കാം.

ചേരുവകൾ

  • പാല്- ഒരു ലിറ്റർ

  • പഞ്ചസാര- ഒരു കപ്പ്

  • അരിയട- ഒരു കപ്പ്

ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം

അരിയട കഴുകി 30 മിനിറ്റ് നേരം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തു വയ്ക്കുക. കുക്കറിലേക്ക് പാലും പഞ്ചസാരയും ഒഴിക്കാം. ശേഷം പഞ്ചസാന നന്നായിഅലിയുന്നതു വരെ കുക്കർ തുറന്നു വച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കുക. പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കർ അടച്ചു വച്ച് 50-55 മിനിറ്റ് വരെ ചെറു തീയിൽ വേവിക്കുക. കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം പ്രഷർ പതിയെ റിലീസ് ആകുന്നതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക.

അടപ്പ് തുറന്നാൽ പാല് പിങ്ക് നിറമായതായി കാണാം. അതിലേക്ക് കുതിർന്ന അരിയട ചേർത്ത് 10 മിനിറ്റ് നേരം വേവിക്കുക. രണ്ട് നുള്ള് ഉപ്പും ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം വിളമ്പാം. വേണമെങ്കിൽ കശുവണ്ടി, ഉണക്കമുന്തിരി എന്നിവ നെയ്യിൽ വറുത്തു ചേർക്കാവുന്നതാണ്.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com