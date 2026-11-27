ബംഗാളി നടിയും മുൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപിയുമായ മിമി ചക്രബർത്തി വിവാഹിതയായി. മറൈൻ എൻജിനീയറായ സിദ്ധാർഥ ദത്തയാണ് വരൻ. നവംബർ 26ന് കോൽക്കത്തയിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ലളിതമായ രജിസ്റ്റർ വിവാഹച്ചടങ്ങിലായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും കല്യാണം. വിവാഹത്തിന് മുന്നോടിയായി മിമി ദക്ഷിണ കോൽക്കത്തയിലെ വസതിയിൽ നിശ്ചയച്ചടങ്ങും നടത്തിയിരുന്നു.
വിവാഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ മിമി തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു. ഇരുവരും വിവാഹമോതിരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന നിഴൽചിത്രമാണ് ആദ്യ ചിത്രത്തിലുള്ളത്. അടുത്ത രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിൽ വരൻ വിവാഹ രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിടുന്നതും വധു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരലിൽ വിവാഹമോതിരം അണിയിക്കുന്നതും കാണാം. അവസാന ചിത്രത്തിൽ മിമി സിദ്ധാർഥിനെ മുറുകെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ആരാധകരെ കൗതുകപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വരന്റെ മുഖം ചിത്രത്തിൽ മിമി മറച്ചുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
മിമിയും സിദ്ധാർഥും കുറച്ചുകാലമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ, സിദ്ധാർഥിനെക്കുറിച്ച് നടി ഇതുവരെ പരസ്യമായി സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല. വിവാഹത്തിനായി മിമിയും സിദ്ധാർഥും വെള്ളയും സ്വർണനിറവും ചേർന്ന വസ്ത്രങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
ജൽപായ്ഗുരി സ്വദേശിയായ മിമി ഡിസംബർ അഞ്ചിന് സിദ്ധാർഥിനൊപ്പം കലിംപോങ്ങിൽ പരമ്പരാഗത വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ നടത്തും. വിവാഹാഘോഷങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
മിമിയുടെ ജന്മനാട്ടിലും വിവാഹസൽക്കാരം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ബംഗാളി സിനിമാ മേഖലയിലെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കുമായി മിമി ഡിസംബർ 11ന് കോൽക്കത്തയിൽ വലിയ വിവാഹസൽക്കാരം നടത്തുമെന്ന് സിനിമാ മേഖലയിലെ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ബംഗാളി സിനിമയിലെ പ്രമുഖ നടിയായ മിമി 2019ലാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്. തുടർന്ന് 2019ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ജാദവ്പുർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചു. 17-ാം ലോക്സഭയിൽ ജാദവ്പുർ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച എംപിയായിരുന്നു മിമി. 2024 ഫെബ്രുവരി 15ന് പാർട്ടിയുമായുള്ള ഭിന്നതകളെ തുടർന്ന് മിമി എംപി സ്ഥാനം രാജിവച്ചു.