ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തിയ നെഹ്റു | ജീവചരിത്രം

ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈനും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും, യുഎസിലെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ | Jawaharlal Nehru with Albert Einstein during an interaction in the USA