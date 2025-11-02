കാൽനടയായി 3500 കിലോമീറ്റർ: നർമദ പരിക്രമത്തെക്കുറിച്ച് പുസ്തകം- നർമദേ ഹർ

നൂറ്റിപ്പതിനാലു ദിവസം കാൽനടയായി 3500 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് നർമദ പരിക്രമണം ഒരു തപസ്യപോലെ അനുഷ്ഠിച്ച ശിവകുമാർ മേനോന്റെ ആത്മീയാനുഭവങ്ങളുടെ പുസ്തകം 'നർമദേ ഹർ' പ്രകാശനം ചെയ്തു. നർമദ പരിക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലെ ആദ്യപുസ്തകമാണിത്.
കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേരള സംസ്ഥാന മത്സ്യ തൊഴിലാളി കടാശ്വാസ കമ്മിഷൻ ചെയർമാനും മുൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുമായ ജസ്റ്റിസ് പി.എസ്. ഗോപിനാഥൻ പുസ്തകം ശ്രീകുമാരി രാമചന്ദ്രന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു.
മഹാരാജാസ് കോളജ് ചരിത്ര വിഭാഗം പ്രഫസർ ഡോ. വിനോദ്കുമാർ കല്ലോലിക്കൽ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി. ഗ്രന്ഥകാരൻ ശിവകുമാർ മേനോൻ മറുമൊഴിയും നന്ദിയും പ്രകാശിപ്പിച്ചു.