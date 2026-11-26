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വടകര: ഒരു വാട്ട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പുസ്തകമായി മാറുന്നു. ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയ 'പയസ്വിനി' കൂട്ടായ്മ അഞ്ചാം വർഷത്തിലേക്കു കടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലെ ചിന്തകളെല്ലാം 'അക്ഷരനിർഝരി' എന്ന സുവനീറിൽ അച്ചടിച്ചെത്തുന്നു. 28ന് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4.30ന് വടകര ഗ്രീൻ പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണു പ്രകാശനം.
സാമൂഹികവിമർശകനും എഴുത്തുകാരനുമായ എം.പി. രാധാകൃഷ്ണൻ വി.ടി. മുരളിക്ക് ആദ്യപ്രതി നൽകിയാണു സുവനീർ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത്. കവി വീരാൻകുട്ടി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനാകും.
കേരള ഗ്രാമീണ ബാങ്കിലെയും അതിന്റെ മുൻഘടകങ്ങളായ സൗത്ത് മലബാർ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക്, നോർത്ത് മലബാർ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് എന്നിവയിലെയും ജീവനക്കാരുടെയും മുൻകാലജീവനക്കാരുടെയും വാട്ട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മയായി 2022 നവംബറിൽ കാസർകോട്ടാണു പയസ്വിനി തുടങ്ങിയത്. മുൻ ഇന്ത്യൻ വോളിബോൾ താരവും വിശിഷ്ടസേവനത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ മെഡലിന് അർഹനുമായിട്ടുള്ള എസ്. ഗോപിനാഥ് ഐപിഎസ് ആയിരുന്നു ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടകൻ.
ആദ്യകാലത്ത് ഓൺലൈനിൽ കായികവിഷയങ്ങളിലെ പ്രഭാഷണങ്ങളും അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കലുമായിരുന്നു പരിപാടി. 'കളിയോളം' എന്ന പരമ്പരയിലൂടെയായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് 'കലാവീചി' എന്ന പരമ്പരയിലൂടെ സാഹിത്യം, സംഗീതം, സിനിമ, പരിസ്ഥിതി, യാത്ര, രാഷ്ട്രീയം, ഭാഷ, മാധ്യമം, ബാലസാഹിത്യം, പരിഭാഷ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഒട്ടേറെ പ്രഗത്ഭർ പയസ്വിനിയുടെ വേദിയിൽ സംസാരിച്ചു.
അതിഥിപ്പട്ടിക വലുതാണ്. പ്രൊഫ. മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ, ഗിരീഷ് കാസറവള്ളി, സാറ ജോസഫ്, ആഷാ മേനോൻ, കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ, പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ എന്നിവരുണ്ട്. കായികരംഗത്തുനിന്നു ഷൈനി വിൽസണും പ്രീജ ശ്രീധരനും വോളിബോൾ, ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളും പയസ്വിനിയുടെ വേദിയിലെത്തി.
2026 ജനുവരി മുതൽ വടകര കേന്ദ്രമാക്കി 'അക്ഷരനിർഝരി' എന്ന പേരിൽ പരമ്പര തുടങ്ങിയിരുന്നു. കളിക്കളം ഹാളിൽ ഇതിന്റെ പ്രതിമാസപരിപാടികൾ മുടങ്ങാതെ നടത്തുന്നു. വാട്ട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ തുടർച്ചയായി 2026 മേയ് മുതൽ ജനാധിപത്യാധിഷ്ഠിതമായ സംഘടനയായി പയസ്വിനി വടകരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
പ്രഭാഷണങ്ങളിലെ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കണമെന്ന പൊതുവികാരമാണു സുവനീറിനു പിന്നിലെന്നു സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. സാഹിത്യം, ചരിത്രം, സിനിമ, ഫുട്ബോൾ, ഒളിംപിക്സ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ലേഖനങ്ങളാണ് ഉള്ളടക്കം. സാറാ ജോസഫ്, കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ, വി.ടി. മുരളി, ഡോ. വി. മോഹനകൃഷ്ണൻ, എ.പി. ശശിധരൻ എന്നിവരുടെ രചനകൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
കെ.പി. സുനിൽ കുമാർ എഡിറ്ററും എൻ. രാധാകൃഷ്ണൻ, ടി. പ്രമോദ്, കെ.കെ. ശിവൻ, പി.പി. ജയദേവൻ എന്നിവർ അംഗങ്ങളുമായ എഡിറ്റോറിയൽ ടീമാണു സുവനീർ തയാറാക്കിയത്. തയ്യുള്ളതിൽ രാജനാണു ഗസ്റ്റ് എഡിറ്റർ.
ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെയും മുൻകാലജീവനക്കാരുടെയും സൃഷ്ടികൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി 'ഏഥൻസ് മുതൽ പാരീസ് വരെ' എന്ന ഒളിംപിക് സ്പെഷ്യൽ 2024ൽ പയസ്വിനി പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.