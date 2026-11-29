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''എനിക്കു കളിക്കണം'' എന്നു പറയുന്ന കുട്ടിയോടു ''പോയി പഠിക്ക്'' എന്നു പറയുന്ന രക്ഷിതാവ് യഥാർഥത്തിൽ എന്താണു ചെയ്യുന്നത്? 'കോപ്പിലെ കളി'എന്ന പുസ്തകം അതിനു നൽകുന്ന ഉത്തരം കടുപ്പമുള്ളതാണ്. കളിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നതു കുട്ടിയോടു ചെയ്യാവുന്ന ''ഏറ്റവും ഹീനമായ കുറ്റം'' ആണെന്നും, അതു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തെ എന്നെന്നേക്കുമായി ബാധിക്കാമെന്നും പുസ്തകം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
സ്പോർട്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറ്റിമറിക്കുന്ന പുസ്തകം എന്ന വാഗ്ദാനത്തോടെയാണ് പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. സ്പോർട്സ് & മാനേജ്മെന്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (SMRI) സ്ഥാപകനും സ്പോർട്സ് മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധനുമായ സിജിൻ ബി.ടി., ഡോ. ഇന്ദുലേഖ ആർ. എന്നിവരാണു രചയിതാക്കൾ. ലിവിങ് റൈറ്റിങ്ങിന്റെ ബാനറിലാണു പ്രസാധനം.
പ്രായമാകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നിരാശാബോധത്തിനും വിഷാദത്തിനുമെതിരായ 'പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്'ആയി പ്രവർത്തിക്കാൻ കളികൾക്കു കഴിയുമെന്നാണു പുസ്തകത്തിന്റെ വാദം. കളിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന മാനസികാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാൻ കളി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞശേഷമാണ് ഇവിടെ നാണയത്തിന്റെ മറുവശത്തേക്കു കടക്കുന്നത്: കളിയുടെ അഭാവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ.
കളിയുടെ അഭാവം കാരണമുണ്ടാകുന്ന സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പുസ്തകത്തിൽ എടുത്തുകാട്ടുന്ന ഉദാഹരണം അമെരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ കൂട്ടവെടിവയ്പുകളിലൊന്നായ ടെക്സസ് ടവർ വെടിവയ്പാണ്. കേസിലെ കുറ്റവാളി ചാൾസ് വിറ്റ്മാനെ പിതാവ് വളർത്തിയത് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കു നടുവിലായിരുന്നു. സ്വതന്ത്രമായി കളിക്കാനുള്ള അവന്റെ അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടെന്നും ഇതു വെടിവയ്പിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ വിലയിരുത്തിയെന്നുമാണു പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
ഇതിനുശേഷം ഡോ. സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രൗണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റു കുറ്റവാളികളെക്കുറിച്ചു ഗവേഷണം നടത്തി. കൊലപാതകക്കുറ്റത്തിനു തടവിലാക്കപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരെയും മദ്യപിച്ചു വാഹനമോടിച്ചു മരണമുണ്ടാക്കിയവരെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിൽ, ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലും കളിയുടെ അഭാവം (കളിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാതിരിക്കുകയോ അനുവദിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുക) കണ്ടെത്തിയതായി പുസ്തകം പറയുന്നു.
സാഹിത്യവും സിനിമയും കൂടി പുസ്തകത്തിലെ വാദത്തിനു കൂട്ടിനെത്തുന്നു. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്തിന്റെ 'ബാഷ'എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'രാ രാ രാമയ്യ'എന്ന പാട്ടിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തെ എട്ടു വർഷം വീതമുള്ള ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എട്ടു വയസിനുള്ളിൽ കളിക്കാത്ത കളികൾ പിന്നീടു കളിയാകില്ലെന്നും, പതിനാറു വയസിനുള്ളിൽ പഠിക്കാത്തതു പിന്നീടു പഠനമാകില്ലെന്നും ആ വരികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണു രചയിതാക്കളുടെ വായന.ഓടിയും ചാടിയും വളരേണ്ട കാലം
ഒരു വ്യക്തി കളിക്കുന്ന കളികളും നേടുന്ന അറിവുകളുമാണ് അയാളുടെ ജീവിതവിജയത്തിന്റെ ശരിയായ അടിസ്ഥാനമെന്നും, അതു നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ പിന്നീട് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും തിരിച്ചുപിടിക്കാനാവില്ലെന്നും പുസ്തകം പറയുന്നു. എല്ലുകൾക്കും മസിലുകൾക്കും ബലം കിട്ടാനും വഴക്കമുണ്ടാകാനും കുട്ടിക്കാലത്തു നന്നായി ഓടിയും ചാടിയും കളിക്കണം. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ നീളുന്ന അനാരോഗ്യാവസ്ഥയിലേക്ക് അതു വ്യക്തിയെ തള്ളിവിടുമെന്നും പുസ്തകം മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു.