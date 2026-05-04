Election

തോറ്റവരിൽ എൽഡിഎഫ് കൺവീനറും 13 മന്ത്രിമാരും

எൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ ലീഗ് സ്ഥാനാർഥി ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയയോടാണ് അയ്യായിരത്തിൽ പരം വോട്ടിന് പരാജയപ്പെട്ടത്.
Among the losers are the LDF convener and 13 ministers

തിരുവനന്തപുരം: യുഡിഎഫ് തരംഗത്തിൽ തോറ്റു പോയത് എൽഡിഎഫ് കൺവീനറും 13 മന്ത്രിമാരും.

എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ ലീഗ് സ്ഥാനാർഥി ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയയോടാണ് അയ്യായിരത്തിൽ പരം വോട്ടിന് പരാജയപ്പെട്ടത്.

തോറ്റ മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടിക

  • വി.ശിവൻകുട്ടി- നേമം

  • ഒ.ആർ. കേളു- മാനന്തവാടി

  • വി. അബ്ദുറഹ്മാൻ- തിരൂർ

  • കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ-കണ്ണൂർ

  • വി.എൻ. വാസവൻ- ഏറ്റുമാനൂർ

  • എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ- എലത്തൂർ

  • ജെ. ചിഞ്ചുറാണി- ചടയമംഗലം

  • കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാർ-പത്തനാപുരം

  • പി. രാജീവ്- കളമശേരി

  • റോഷി അഗസ്റ്റിൻ-ഇടുക്കി

  • എം.ബി. രാജേഷ്- തൃത്താല

  • ആർ.ബിന്ദു- ഇരിങ്ങാലക്കുട

  • വീണ ജോർജ്- ആറന്മുള

ജയിച്ച മന്ത്രിമാർ

  • പിണറായി വിജയൻ- ധർമടം

  • പി. പ്രസാദ്- ചേർത്തല

  • കെ. രാജൻ- ഒല്ലൂർ

  • കെ.എൻ‌. ബാലഗോപാൽ- കൊട്ടാരക്കര

  • പി. എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്- ബേപ്പൂർ

  • സജി ചെറിയാൻ- ചെങ്ങന്നൂർ

kerala
LDF
minister
