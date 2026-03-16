Election

അഖിൽ മാരാരെ വേണ്ടെന്ന് ബിജെപി; തൃപ്പൂണിത്തുറയിലും കൊടുങ്ങല്ലൂരും എൻഡിഎയിൽ തർക്കം

തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ ട്വന്‍റി ട്വന്‍റി നേതാവ് സാബു എം. ജോർജ് സ്ഥാനാർഥിയാകണമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ നിർദേശം.
BJP rejects akhil marar as candidate from thripunithura

Updated on

കൊച്ചി: സംവിധായകനും ബിഗ് ബോസ് വിജയിയുമായ അഖിൽ മാരാരെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഡിഎയിൽ തർക്കം. അടുത്തിടെയാണ് അഖിൽ മാരാർ ട്വന്‍റി ട്വന്‍റിയിൽ ചേർന്നത്. എൻഡിഎയിൽ ബിജെപിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയാണ് ട്വന്‍റി ട്വന്‍റി.

തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ അഖിൽ മാരാരെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കണമെന്നാണ് ട്വന്‍റി ട്വന്‍റിയുടെ നിർദേശം. എന്നാൽ, ബിജെപി ഇക്കാര്യം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ ട്വന്‍റി ട്വന്‍റി നേതാവ് സാബു എം. ജേക്കബ് സ്ഥാനാർഥിയാകണമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ നിർദേശം.

സാബു മത്സരിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ ട്വന്‍റി ട്വന്‍റിക്ക് അവസരം നൽകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകരുടെ പൊതു വികാരം. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ സാബു എം. ജേക്കബ് ഇതു വരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ബിജെപിയും ബിഡിജെഎസും ട്വന്‍റി 20 യും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. കാലങ്ങളോളമായി പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണന് സീറ്റ് നൽകണമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആവശ്യം.

nda
twenty20
thripunithura
No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com