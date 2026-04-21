ചെന്നൈ: 2026 ഏപ്രിൽ 23നു നടക്കാനിരിക്കുന്ന ആദ്യ ഘട്ടം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തമിഴ്നാട്ടിൽ നടത്തിയ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചു. പ്രചാരണത്തിനിടെ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായതോടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചർമനിറത്തിൽ പ്രകടമായ മാറ്റമുണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളാണ് വിവാദത്തിന് ആധാരം.
തമിഴ്നാട്ടിൽ മോദി പങ്കെടുത്ത റാലിയുടെ വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചർമനിറം പതിവിലും ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന നിരീക്ഷണവുമായി ഒരു വിഭാഗം രംഗത്തെത്തിയത്.
പ്രാദേശിക വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാനായി ബോധപൂർവം ചർമനിറം ഇരുണ്ടതാക്കാനുള്ള മേക്കപ്പോ ബ്രോൺസറോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആരോപണം. എന്നാൽ, ഈ അവകാശവാദങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളോ വിശ്വസനീയമായ തെളിവുകളോ ലഭ്യമല്ല.
ട്രോളുകളും വിമർശനങ്ങളും
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം വേഗത്തിൽ പടരുകയും നിരവധി മീമുകൾക്കും പരിഹാസങ്ങൾക്കും കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെ ഒരു 'തമിഴ്നാട് മേക്കോവർ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചാണ് പലരും പരിഹസിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി ഇത്തരം വേഷപ്പകർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിലർ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ, സിനിമയെയും അഭിനയത്തെയും ഉപമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളും ഉയർന്നു.
മറുവാദങ്ങളും വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായവും
അതേസമയം, ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മറ്റൊരു വിഭാഗം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഠിനമായ സൂര്യപ്രകാശം, ക്യാമറ എക്സ്പോഷർ, ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ ആംഗിളുകൾ, എഡിറ്റിങ് ഫിൽറ്ററുകൾ എന്നിവ കാരണം നിറത്തിൽ വ്യത്യാസം തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്ന് ഇവർ വാദിക്കുന്നു.
വെളിയിൽ നടക്കുന്ന പൊതുപരിപാടികളിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ വിന്യാസമനുസരിച്ച് ചർമനിറം ക്യാമറയിൽ വ്യത്യസ്തമായി അനുഭവപ്പെടാമെന്ന് വിഷ്വൽ മീഡിയ വിദഗ്ധരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
വടക്ക്-തെക്ക് വിഭജന ചർച്ചകൾ
നിറത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള ചർച്ചകൾ പിന്നീട് വടക്കേ ഇന്ത്യയും തെക്കേ ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വിഭജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങളിലേക്ക് വഴിമാറി. ഇതോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചേരിതിരിഞ്ഞുള്ള പോരാട്ടം ശക്തമായി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾ വസ്തുതകളേക്കാൾ ഉപരിയായി താത്കാലികമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. ദൃശ്യങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് വഴി രാഷ്ട്രീയമായ മുൻതൂക്കം നേടാനുള്ള ശ്രമമാണിതെന്ന് ഇവർ കരുതുന്നു.
നിലവിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസോ സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങളോ ഈ വിഷയത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും, ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് ഈ വിവാദം ഇപ്പോഴും ചർച്ചയായി തുടരുകയാണ്.