സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത പോളിങ്; ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിറ്റൂർ മണ്ഡലത്തിൽ

കുറവ് പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പത്തനംതിട്ടയിലാണ്
തിരുവനന്തപുരം: ഇത്തവണത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത പോളിങ്. 78.20 ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കണക്ക്. 140 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ‌ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ചിറ്റൂർ മണ്ഡലത്തിലും കുറവ് പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പത്തനംതിട്ടയിലുമാണ് .

അതേസമയം, പാലക്കാടും കോഴിക്കോടും 80 ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി. 883 സ്ഥാനാർഥികളാണ് ഇത്തവണ മത്സരിക്കുന്നത്. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന് തുടർഭരണം ലഭിക്കുമെന്ന് എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫ് തരംഗമായിരിക്കും ഫലം പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് യുഡിഎഫും തൂക്കുമന്ത്രിസഭയായിരിക്കും വരുകയെന്നുമാണ് ബിജെപിയും പറയുന്നത്. മേയ് നാലിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ.

