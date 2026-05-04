Election

പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ എണ്ണിക്കഴിയുമ്പോൾ കേരളം യുഡിഎഫിനൊപ്പം

71 ഇടത്താണ് യുഡിഎഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. 61 ഇടങ്ങളിൽ എൽഡിഎഫും 5 ഇടങ്ങളിൽ ബിജെപിയും ലീഡ് ചെയ്യുന്നു
പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ എണ്ണിക്കഴിയുമ്പോൾ കേരളം യുഡിഎഫിനൊപ്പം

പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ എണ്ണിക്കഴിയുമ്പോൾ കേരളം യുഡിഎഫിനൊപ്പം

Udf, Ldf, Bjp - Flags

Updated on

തിരുവനന്തപുരം: കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടണ്ണൽ ആരംഭിച്ചു. ആദ്യ ഫല സൂചമനകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ എണ്ണിക്കഴിയുമ്പോൾ കേരളം വലതിനൊപ്പം. 8.30 വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് 71 ഇടത്താണ് യുഡിഎഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. 61 ഇടങ്ങളിൽ എൽഡിഎഫും 5 ഇടങ്ങളിൽ ബിജെപിയും ലീഡ് ചെയ്യുന്നു.

ബേപ്പൂരിൽ പി.വി. അൻവർ, പേരാവൂർ കെ.കെ. ഷൈലജ, ആറന്മുളയിൽ വീണാ ജോർജ് എന്നിവരെല്ലാം പിന്നിലാണ്. യുഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുന്ന ജി. സുധാകരൻ ലീഡ് നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ കേരളം എങ്ങോട്ടെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ജനങ്ങൾ. തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് മുന്നണികൾ. തുടർഭരണമെന്ന ലക്ഷത്തോടെ എൽഡിഎഫും ഭരണമാറ്റമെന്ന ലക്ഷത്തോടെ യുഡിഎഫും വിജയ പ്രതീക്ഷ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

bjp
UDF
LDF
Assembly election
vote
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com