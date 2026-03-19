തിരുവനന്തപുരം: വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടുക്കിയിൽ സീറ്റ് ലഭിക്കില്ലെന്ന് വന്നതോടെ രാജിവയ്ക്കാനൊരുങ്ങി കെഎസ്യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യസ് സേവ്യർ. അലോഷ്യസിനെ പിന്തുണച്ച് പത്തോളം സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളും രാജിവയ്ക്കാനൊരുങ്ങുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
പൂഞ്ഞാർ, പീരുമേട് സീറ്റിലാണ് അലോഷ്യസിനെ പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന വിവരം നേരത്തെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. പീരുമേട് സീറ്റിൽ അലോഷ്യസിനെ ആദ്യം പരിഗണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിന്റെ എതിർപ്പിനെത്തുടർന്ന് തീരുമാനം മാറ്റി.
തുടർന്നാണ് ഇടുക്കി സീറ്റിലേക്ക് പരിഗണിച്ചത്. എന്നാൽ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് സീറ്റ് നൽകണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായതോടെ പൂഞ്ഞാറിലേക്ക് മാറ്റി. പക്ഷേ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ മൂന്നു മണ്ഡലങ്ങളിലും അലോഷ്യസിന് സീറ്റ് ലഭിച്ചില്ല.