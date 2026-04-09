വരുന്നത് തൂക്കുസഭ; ബിജെപി നിർണായക ശക്തി: രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍

കേരളം മാറണം, മാറാത്തത് മാറണം, കേരളം വളരണം. വികസിത കേരളമെന്ന ബിജെപിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ജനങ്ങളേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു
രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

തിരുവനന്തപുരം: ഭരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം സിപിഎമ്മിനും കോണ്‍ഗ്രസിനും ലഭിക്കില്ലെന്നും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടുകൂടി ബിജെപി നിര്‍ണായക ശക്തിയായി മാറുമെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റും നേമം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയുമായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ജവഹര്‍നഗര്‍ എല്‍പി സ്‌കൂളില്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നാടിന്‍റെയും നാട്ടുകാരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഭാവി തീരുമാനിക്കാന്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരമാണിത്. കേരളം മാറണം, മാറാത്തത് മാറണം, കേരളം വളരണം. വികസിത കേരളമെന്ന ബിജെപിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ജനങ്ങളേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ പറഞ്ഞു. രാവിലെ ഏഴേകാലോടെ ബൂത്തിലെത്തിയ അദ്ദേഹം തിരക്കുകാരണം ക്യൂ നിന്നാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവിലെ എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാർഥി ആർ.ശ്രീലേഖ, മുന്‍ കൗണ്‍സിലര്‍ മധുസൂദനന്‍ നായര്‍ തുടങ്ങിയവരും രാജീവ്ചന്ദ്രശേഖറിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

