കോട്ടയം: തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട് പി.സി. ജോർജും മകൻ ഷോൺ ജോർജും. പൂഞ്ഞാറിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ചിരുന്ന പി.സി. ജോർജ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് തുടരുന്നത്. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കലാണ് മണ്ഡലത്തിൽ മുന്നേറുന്നത്.
പാലായിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച ഷോർജും പരാജയപ്പെട്ടു. മണ്ഡലത്തിൽ 9915 വോട്ടുകളുമായി മാണി സി. കാപ്പനാണ് മുന്നേറുന്നത്. ജോസ് കെ. മാണിയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്.
പൂഞ്ഞാറിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ജയിക്കുമെന്നതിൽ ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് പന്തയം വയ്ക്കാമെന്നാണ് പി.സി. ജോർജ് വെല്ലു വിളിച്ചിരുന്നത്. കേരളത്തിൽ ബിജെപി 11 സീറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കുമെന്നും പി.സി. ജോർജ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.