പത്തനംതിട്ട: വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനായി തിരുവല്ലയിൽ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം.
കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്ക് അനുകൂല തരംഗമാണുള്ളതെന്നും എൻഡിഎയോടുള്ള ഈ സ്നേഹം കേരളം മുഴുവൻ കാണുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി തന്റെ വലം കൈയാണെന്നും തനിക്കു വേണ്ടി രാജ്യം മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി തന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചു വരുകയാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മോദി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നിലവാരമുള്ള ജീവിത സൗകര്യം നൽകുകയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.