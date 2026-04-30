യുഡിഎഫിനു നേരിയ മുൻതൂക്കം, തൂക്കുസഭയ്ക്കും സാധ്യത: ടുഡേയ്സ് ചാണക്യ എക്സിറ്റ് പോൾ

സമുദായം തിരിച്ചുള്ള വോട്ടു ശതമാനവും പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട്.
ന്യൂഡൽഹി: സംസ്ഥാനത്തെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ട് ടുഡേയ്സ് ചാണക്യ. യുഡിഎഫ് 60-78 സീറ്റുകളും എൽഡിഎഫ് 55-73 സീറ്റുകളും എൻഡിഎ 3-11 സീറ്റുകളും നേടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രവചനം. ഇതു വരെയുള്ള എല്ലാ എക്സിറ്റ് പോളുകളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി സംസ്ഥാനത്ത് തൂക്കു നിയമസഭയ്ക്ക് പോലും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിധത്തിലാണ് ടുഡേയ്സ് ചാണക്യ പ്രവചനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

സമുദായം തിരിച്ചുള്ള വോട്ടു ശതമാനവും പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. നായർ വോട്ടുകളിൽ 39 ശതമാനം ബിജെപിക്ക് സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ 32 ശതമാനമാണ് യുഡിഎഫിന് ലഭിക്കുന്നത്. എൽഡിഎഫിന് വെറും 28 ശതമാനം മാത്രം വോട്ടാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സർവേ പറയുന്നു. അതേ സമയം ഈഴവ വോട്ടുകളിൽ 47 ശതമാനവും എൽഡിഎഫ് സ്വന്തമാക്കിയേക്കും. ബിജെപി 32 ശതമാനം വോട്ടും യുഡിഎഫ് 20 ശതമാനം വോട്ടും നേടിയേക്കാം.

ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകളിൽ 53 ശതമാനവവും യുജിഎഫിന് അനുകൂലമാണ്. ബിജെപിക്ക് 11 ശതമാനം വോട്ടിനു സാധ്യതയുണ്ട്. 34 ശതമാനമാണ് എൽഡിഎഫിന് ലഭിച്ചേക്കുക.എസ് സി വിഭാഗത്തിൽ 48 ശതമാം എൽഡിഎഫിന് അനുകൂലമായി വോട്ടു ചെയ്തുവെന്നും 31 ശതമാനം യുഡിഎഫിനും 18 ശതമാനം ബിജെപിക്ക് ഒപ്പം നിന്നുവെന്നുമാണ് സർവേ.

