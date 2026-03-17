ബിഗ് ബോസ് ഹൗസല്ല, ഇത് ട്വന്‍റി 20 സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടിക!

അഖിൽ മാരാർ തൃക്കാക്കരയിൽ നിന്നും ലക്ഷ്മി പ്രിയ പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്നും വീണാ നായർ ഏറ്റുമാനൂരിൽ നിന്നുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.
കൊച്ചി: എൻഡിഎയിൽ ചേർന്ന ട്വന്‍റി 20 പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടികയിൽ നിരവധി ബിഗ് ബോസ് താരങ്ങൾ. മലയാളം ബിഗ് ബോസ് ആറാം സീസൺ വിജയിയായ അഖിൽ മാരാർ, നാലാം സീസണിൽ പങ്കെടുത്ത ലക്ഷ്മിപ്രിയ, രണ്ടാം സീസൺ മത്സരാർഥിയായ വീണാ നായർ എന്നിവരാണ് സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഖിൽ മാരാർ തൃക്കാക്കരയിൽ നിന്നും ലക്ഷ്മി പ്രിയ പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്നും വീണാ നായർ ഏറ്റുമാനൂരിൽ നിന്നുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.

റിയാലിറ്റി ഷോ താരമായ പ്രോമി കുര്യാക്കോസാണ് അങ്കമാലിയിലെ സ്ഥാനാർഥി. നടി അഞ്ജലി നായർ തൃ‌പ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്നും ട്വന്‍റി 20 ക്കു വേണ്ടി മത്സരിക്കും.

9 സീറ്റുകളിലാണ് ഇത്തവണ ട്വന്‍റി 20 മത്സരിക്കുന്നത്. പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സാബു എം. ജേക്കബ് ഇത്തവണ സ്ഥാനാർഥിയാകില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

