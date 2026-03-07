Crime

പഴകിയ സാമ്പാർ വിളമ്പിയതിന്‍റെ പേരിൽ കലഹം; യുവതി ജീവനൊടുക്കി

അഞ്ച് വർഷം മുൻപാണ് രംഗസ്വാമി കാവ്യയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്.
argument over 3 day old sambhar, woman commit suicide

കാവ്യ

Updated on

ബംഗളൂരു: മൂന്നു ദിവസം മുൻപു വച്ച സാമ്പാർ ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം നൽകിയതിനെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ കലഹത്തിനൊടുവിൽ 27കാരി ജീവനൊടുക്കി. ബംഗളൂരു സ്വദേശി രംഗസ്വാമിയുടെ ഭാര്യ കാവ്യയാണ് ജീവനൊടുക്കിയത്. ഇരുവർക്കും നാല് വയസുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുമുണ്ട്. അഞ്ച് വർഷം മുൻപാണ് രംഗസ്വാമി കാവ്യയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്.

മൂന്നു ദിവസം മുൻപ് പാചകം ചെയ്ത സാമ്പാർ തന്നെ തുടർച്ചയായി വിളമ്പിയതോടെ രംഗസ്വാമി കാവ്യയുമായി വഴക്കിട്ടിരുന്നു. കലഹം രൂക്ഷമായതോടെ രംഗസ്വാമി കാവ്യയെ മർദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും ആരോപണമുയരുന്നുണ്ട്. തൊട്ടു പിന്നാലെ കാവ്യ വീട്ടിൽ കൃഷിയാവശ്യങ്ങൾക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കളനാശിനി കഴിച്ചു.

യുവതിയുടെ ആരോഗ്യം മോശമായതിനെത്തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. യുവതിയുടെ ശരീരം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനു ശേഷം വീട്ടുകാർക്ക് വിട്ടു നൽകും. പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

suicide
pesticide
sambar

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com