Crime

ഗുരുഗ്രാമിലെ ജില്ലാ കോടതിക്കും സെക്രട്ടേറിയറ്റിനും ബോംബ് ഭീഷണി; കോടതി നടപടികൾ നിർത്തിവച്ചു

ജില്ലാ ബാർ അസോസിയേഷൻ, ഗുരുഗ്രാം ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ എന്നിവരുടെ ഔദ്യോഗിക ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങളിലേക്കാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം അയച്ചതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു
bomb threat against mysuru court

ഗുരുഗ്രാം കോടതിയിൽ ബോംബ് ഭീഷണി; കോടതി നടപടികൾ നിർത്തിവച്ചു

Bomb threat at Gurugram court; court proceedings halted.

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ഗുരുഗ്രാം: ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമിലെ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിക്കും മിനി സെക്രട്ടേറിയറ്റിനും ബോംബ് ഭീഷണി. വെള്ളിയാഴ്ച ഇമെയിൽ മുഖേനെയാണ് ബോംബ് ഭീഷണി എത്തിയത്. ഇതേ തുടർന്ന് പൊലീസ്, ബോംബ് സ്‌ക്വാഡ്, ഡോഗ് സ്‌ക്വാഡ്, മറ്റ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ എന്നിവ സംയുക്തമായി ഇരു സ്ഥാപനങ്ങളിലും പരിശോധന നടത്തി.

ജില്ലാ ബാർ അസോസിയേഷൻ, ഗുരുഗ്രാം ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ എന്നിവരുടെ ഔദ്യോഗിക ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങളിലേക്കാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം അയച്ചതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഭീഷണി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കോടതി പരിസരത്തും മിനി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിന്‍റെ ഭാഗമായി അഭിഭാഷകരോടും കോടതി ജീവനക്കാരോടും ഹർജിക്കാരോടും ഉടൻ കോടതി പരിസരം ഒഴിയാൻ നിർദേശിച്ചു. തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ കോടതി നടപടികൾ പൂർണമായും നിർത്തിവച്ചു. അതേസമയം ഗുരുഗ്രാമിലെ ചില സ്കൂളുകൾക്കും സമാനമായ ബോംബ് ഭീഷണി ഇമെയിലുകൾ ലഭിച്ചതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, ഭീഷണി സന്ദേശം അയച്ചത് ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താനും സന്ദേശത്തിന്‍റെ വിശ്വാസ്യത പരിശോധിക്കാനുമായി അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

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