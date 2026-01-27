Crime
ഷിംജിതയ്ക്ക് ജാമ്യമില്ല; റിമാൻഡിൽ തുടരും
14 ദിവസത്തേക്കാണ് ഷിംജിതയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
കോഴിക്കോട്: വിഡിയോ വിവാദമായതിനെത്തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ദീപക് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതിം ഷിംജിത മുസ്തഫയ്ക്ക് ജാമ്യമില്ല. കുന്ദമംഗലം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് ഷിംജിതയുടെ ജാമ്യഹർജി തള്ളിയത്. പ്രതി സാമ്പത്തികലാഭത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയാണ് വിഡിയോ എടുത്തതെന്നും അതാണ് യുവാവിനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നുമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചത്.
കോടതി ഹർജി തള്ളിയതിനാൽ ഷിംജിത റിമാൻഡിൽ തുടരും. 14 ദിവസത്തേക്കാണ് ഷിംജിതയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
വടകരയിലെ ബന്ധുവീട്ടിൽ നിന്നുമാണ് ഷിംജിത പിടിയിലായിരുന്നു. ദീപക്കിന്റെ അമ്മ നൽകിയ പരാതിയിൽ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണക്കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് ഷിംജിതയ്ക്കെതിരേ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.