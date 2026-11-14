നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ യുവ ഡോക്റ്റർക്കെതിരേ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ശ്രമം; സീനിയർ ഡോക്റ്റർ കസ്റ്റഡിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഹൗസ് സർജൻസി ചെയ്യുന്ന വനിതാ ഡോക്റ്റർക്കെതിരേ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ സീനിയർ ഡോക്റ്റർ വി.കെ. വിനുവിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. നെടുമങ്ങാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഡോക്റ്റർ വിനുവിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
ശരീരത്തിലെ മുഴയെ പറ്റി വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിശദീകരിച്ചുകൊടുക്കാനെന്ന പേരിൽ യുവ ഡോക്റ്ററെ ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടിങ് റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ശ്രമിച്ചെന്നാണ് പരാതി. മുറിയിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട യുവ ഡോക്റ്റർ സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ പൊലീസിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
സംഭവത്തിൽ പൊലീസിന്റെ എഫ്ഐആർ പരിശോധിച്ച ശേഷം ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വനിതാ ഡോക്റ്റർക്ക് സുരക്ഷിതമായ ജോലിസാഹചര്യം ഒരുക്കേണ്ടത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും അത് കർശനമായി നടപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.