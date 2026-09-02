കോഴിക്കോട്: കരിപ്പൂരിൽ കുഞ്ഞിന്റെ ഡയപ്പറിൽ ഉൾപ്പെടെ സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമം. മലപ്പുറം പൊന്നാനി സ്വദേശിയ്ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന എട്ടു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ ഡയപ്പറിലാണ് സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പരിതാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നതടക്കം ഒരു കോടി രൂപയുടെ സ്വർണമാണ് ഡയറക്റ്ററേറ്റ് ഒഫ് റവന്യു ഇന്റലിജൻസ് (ഡിആർഐ) പിടികൂടിയത്.
മൂന്നു മക്കൾക്കൊപ്പമാണ് പ്രതി വിമാനമിറങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയിൽ സാനിറ്ററി നാപ്കിനിൽ സ്വർണം കടത്തിയ യുവതി പിടിയിലായിരുന്നു.
ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് കരിപ്പൂർ വഴിയും സ്വർണക്കടത്തുണ്ടെന്ന വിവരം കിട്ടിയത്. റാസൽ ഖൈമയിൽ നിന്ന് കരിപ്പൂരിൽ എത്തുന്നതു വരെ പിതാവും മൂന്നു മക്കളും നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കേസിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.