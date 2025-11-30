ഹൈദരാബാദ്: വിമാന യാത്രയ്ക്കിടെ എയർഹോസ്റ്റസിനെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയ മലയാളി ടെക്കി അറസ്റ്റിൽ. ക്യാബിൻ ക്രൂവിന്റെ പരാതിയെത്തുടർന്ന് ഹൈദരാബാദിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ പൊലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നവംബർ 28ന് ദുബായ്- ഹൈദരാബാദ് ഫ്ലൈറ്റിലെ യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് സംഭവം. പ്രതി മദ്യ ലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നും ക്രൂ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
യാത്രയ്ക്കിടെ ഇയാൾ എയർ ഹോസ്റ്റസിനെ മോശമായി സ്പർശിച്ചു. ഇതേക്കുറിച്ച് ക്യാപ്റ്റന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. ലാൻഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ പ്രതി തന്റെ പാസ്പോർട്ട് സീറ്റിൽ വച്ച് മറന്നുവെന്നും എടുത്തു തരണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇതനുസരിച്ച് സീറ്റ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അശ്ലീല കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. നിലവിൽ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, ലൈംഗികാതിക്രമം എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.