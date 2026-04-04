കൊച്ചി: മാരക രാസലഹരിയായ എംഡിഎംഎയുമായി നാലംഗ സംഘം പിടിയിൽ. ചെങ്ങമനാട് സ്വദേശി അഭിജിത്ത് പുരുഷോത്തമൻ (24), നൂറനാട് സ്വദേശി ഷെൽജിക് (28), തൃക്കാക്കര സ്വദേശി റിഷാദ് (26), കോഴിക്കോട് സ്വദേശി റിൻസി മുംതാസ് (32) എന്നിവരെയാണ് നെടുമ്പാശേരി പൊലീസും ജില്ലാ ഡാൻസാഫും സംയുക്തമായി ചേർന്ന് പിടികൂടിയത്.
പ്രതികളിൽ നിന്നും മൂന്നര ഗ്രാം എംഡിഎംഎ കണ്ടെടുത്തു. കരിയാട് ഭാഗത്തുള്ള ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്ത് താമസിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതികൾ. സിപ് ലോക് കവറിൽ നിന്നുമാണ് ലഹരി കണ്ടെടുത്തത്.
എയർപോർട്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ വിൽപ്പന നടത്താനായിരുന്നു ഇവരുടെ പദ്ധതി. ഇവർ സമാന കേസുകളിൽ മുൻപും പ്രതിയാണെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. കേസിൽ പിടിയിലായ റിൻസി റിമാൻഡ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തിടെയാണ് ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയത്.