സീരിയൽ നടൻ സിദ്ധാർഥിന്‍റെ കാറിടിച്ചയാൾ മരിച്ചു; കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തും

ഡിസംബർ 24ന് രാത്രി കോട്ടയം എംസി റോഡിൽ വച്ചായിരുന്നു അപകടം.
കോട്ടയം: സീരിയൽ നടൻ സിദ്ധാർഥ് പ്രഭുവിന്‍റെ വാഹനമിടിച്ച് പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരൻ തങ്കരാജ് (60) മരിച്ചു. ഡിസംബർ 24ന് രാത്രി കോട്ടയം എംസി റോഡിൽ വച്ചായിരുന്നു അപകടം. മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന സിദ്ധാർഥിന്‍റെ വാഹനം പല വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിച്ച ശേഷം റോഡിലൂടെ നടന്നുപോയിരുന്ന തങ്കരാജിനെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. പരുക്കേറ്റയാൾ മരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നടനെതിരേ കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തുമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചതിന്‍റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് നേരത്തേ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ കേസിൽ സിദ്ധാർഥിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വിട്ടയച്ചിരുന്നു.

സിദ്ധാർഥിന്‍റെ വാഹനവും ചിങ്ങവനം പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ തങ്കരാജിനെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളെജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

