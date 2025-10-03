പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടിയോട് ലൈംഗികാതിക്രമം; സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി അറസ്റ്റിൽ

പാലക്കാട്: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടിയോട് ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ശ്രമിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ സിപിഎം ലോക്കൽ കമ്മിറഅറി ചെട്ടിയത്തുകുളമ്പ് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി എൻ.ഷാജി (40) അറസ്റ്റിൽ. പോക്സോ നിയമപ്രകാരമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കൊടുവായൂരിൽ കായികോപകരണങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന കടയുടെ ഉടമയാണ് പ്രതി. കടയിലെത്തിയ പത്താക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയ്ക്കു മുൻപിൽ ലൈംഗികാവയവം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും കുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യ അവയവത്തിൽ സ്പർശിച്ചുവെന്നുമാണ് പരാതി. കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.