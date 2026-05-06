7 വയസുകാരനെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്ന കേസിലെ പ്രതിയെ പൊലീസ് വെടിവച്ചു കൊന്നു

ലഖ്നൗ: 7 വയസുകാരനെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന പ്രതി പൊലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹാർഡോയിയിലെ മല്ലവൻ പ്രദേശത്താണ് വിഷയത്തിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്.
ലോക്കൽ പൊലീസും സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പും സംയുക്തമായി നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിലാണ് മെഹ്നൂർ എന്ന പ്രതി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ പരുക്കേറ്റ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. കീഴടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് പ്രതി പൊലീസിനു നേരെ വെടിയുതിർത്തതാണ് ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് കടക്കാനിടയായത്.
മെഹ്നൂറിനെ ഉടനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചിരുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെ പ്രതി തട്ടികൊണ്ട് പോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ശേഷം കൊലപ്പെടുത്തിയതായാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കരുതുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 12 ഓളം ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് മെഹ്നൂർ.