Crime

കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ യുവതിയെ കടന്നുപിടിച്ചു; ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

കായംകുളം ഡിപ്പോയിലെ ജീവനക്കാരനെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്
sexual assault against woman in ksrtc bus; employee arrested

കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ യുവതിയെ കടന്നുപിടിച്ചു; ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

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ആലപ്പുഴ: കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ യാത്രക്കാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. കായംകുളം ഡിപ്പോയിലെ ജീവനക്കാരനെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ജൂലൈ 18ന് രാവിലെ ഹരിപ്പാട് വച്ചാണ് സംഭവം നടന്നത്. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും കൊല്ലത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു യാത്രക്കാരി. ഇതിനിടെയാണ് ഇയാൾ യാത്രക്കാരിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ കേസെടുക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

രണ്ടു പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സീറ്റിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു യുവതി. അമ്പലപ്പുഴയ്ക്ക് സമീപത്തു വച്ച് ജീവനക്കാരൻ ബസിൽ കയറുകയും യുവതിയുടെ സമീപത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു.

അൽപ്പ സമയത്തിനു ശേഷം യുവതി മയക്കത്തിലാവുകയും ഇയാൾ കടന്നുപിടിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഉടനെ യുവതി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുകയും നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ജീവനക്കാരൻ ബസിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയോടി. തുടർന്ന് ബസ് നിർത്തിയ ഡ്രൈവർ പുറകെ ഓടി ജീവനക്കാരനെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ശേഷം പരാതിയുണ്ടെന്ന് യുവതി പറഞ്ഞതോടെ ബസ് ഹരിപ്പാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു.

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