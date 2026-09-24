ഡേവ് ഫിജിയുടെ മരണം: ഹെലികോപ്റ്റര്‍ കമ്പനിക്കെതിരേ വധു കോടതിയില്‍

അറ്റ്ലാന്റ: വിവാഹരാത്രിയിലുണ്ടായ ഹെലികോപ്റ്റര് അപകടത്തില് നവവരന് ഡേവ് ഫിജി മരിച്ച സംഭവത്തില് ഹെലികോപ്റ്റര് കമ്പനിക്കും വിവാഹവേദിക്കുമെതിരെ ഭാര്യ ജെസ്നി സാം കേസ് ഫയല് ചെയ്തു.
2026 മേയ് 29-ന് ജോര്ജിയയിലെ ഡോസണ്വില്ലിലുള്ള ‘ദി റിവിയര്’ വിവാഹവേദിയില് വിവാഹച്ചടങ്ങുകള് പൂര്ത്തിയാക്കിയശേഷമാണ് ഡേവ് ഫിജിയും ജെസ്നിയും ഹെലികോപ്റ്ററില് യാത്രതിരിച്ചത്. വിവാഹ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ പ്രത്യേക യാത്രയായിരുന്നു ഇതെന്നാണ് കുടുംബം അറിയിച്ചത്.
പ്രസ്റ്റീജ് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് പ്രവര്ത്തിപ്പിച്ചിരുന്ന റോബിന്സണ് R66 ഹെലികോപ്റ്റര് പറന്നുയര്ന്ന് ഏകദേശം അഞ്ചു മിനിറ്റിനകം വനപ്രദേശത്ത് തകര്ന്നുവീണു. അപകടത്തില് ഡേവ് ഫിജിയും പൈലറ്റ് നിഖില് നര്ഗുണ്ട്കറും മരിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ജെസ്നി ഏകദേശം ആറുമണിക്കൂറോളം അവശിഷ്ടങ്ങള്ക്കിടയില് കുടുങ്ങിക്കിടന്നശേഷമാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത്.
പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും കുറഞ്ഞ ദൃശ്യപരതയും സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പുകള് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും യാത്ര റദ്ദാക്കാതെ ഹെലികോപ്റ്റര് പറത്തിയത് അശ്രദ്ധയും നിരുത്തരവാദപരവുമായ നടപടിയാണെന്ന് ഹര്ജിയില് ആരോപിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥ പരിശോധിക്കുന്നതിലും ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും യാത്ര റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നതിലും വിവാഹവേദിക്കും ഹെലികോപ്റ്റര് കമ്പനിക്കും വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായും പരാതിയില് പറയുന്നു.
സെപ്റ്റംബര് 22-ന് ജെസ്നി സ്വന്തം പേരിലും ഭര്ത്താവിന്റെഎസ്റ്റേറ്റിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചും കേസ് ഫയല് ചെയ്തു. Prestige Helicopters Inc., The Revere LLC, Revere Group LLC എന്നിവരാണ് പ്രതികള്. നഷ്ടപരിഹാരവും നിയമച്ചെലവും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേസ് ഡികാല്ബ് കൗണ്ടിയില് ജൂറിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടണമെന്നാണ് ആവശ്യം.
അതേസമയം, ഹര്ജിയില് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങള് കോടതിയില് ഇതുവരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കമ്പനികളുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണവും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അപകടത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്