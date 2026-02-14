Crime

പുതിയ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങാൻ പണം നൽകിയില്ല; 27കാരി ജീവനൊടുക്കി

മൊബൈൽ വാങ്ങുന്നതിനായി രാധിക ഭർത്താവിനോട് 10,000 രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
പുതിയ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങാൻ പണം നൽകിയില്ല; 27കാരി ജീവനൊടുക്കി

Updated on

മുസ്തഫനഗർ: പുതിയ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങാൻ ഭർത്താവ് പണം നൽകാഞ്ഞതിന്‍റെ പേരിൽ യുവതി ജീവനൊടുക്കി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുസാഫർനഗറിലാണ് സംഭവം.27 വയസുള്ള രാധികയാണ് മരിച്ചത്. ആശിഷ് ശർമയുടെ ഭാര്യയാണ്. ഖേദി സാരായ് ഗ്രാമത്തിലാണ് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത്.പുതിയ മൊബൈൽ വാങ്ങുന്നതിനായി രാധിക ഭർത്താവിനോട് 10,000 രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

എന്നാൽ ആശിഷ് 2,000 രൂപ മാത്രമാണ് നൽകിയത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇവർ ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴി. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് സൂചന. ദമ്പതികൾക്ക് മൂന്നു വയസുള്ള ഒരു മകനുണ്ട്.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പർ -1056, 0471-2552056)

