അച്ഛൻ പണം തന്നില്ല, വീടിന് തീയിട്ട യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

കണ്ണൂർ: അച്ഛൻ പണം തന്നില്ലെന്ന കാരണത്താൽ വീടിന് തീയിട്ട യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. കണ്ണൂർ ആയിക്കര സ്വദേശി അഭിഷേക് ആണ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെയാണ് വീടിന് തീയിട്ടത്. അയൽവാസികൾ വിവരമറിയിച്ചതിനു ശേഷം പൊലീസും അഗ്നിശമന സേനയും സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് തീ കെടുത്തിയത്.
വീട്ടിലെ കിടക്കയും കട്ടിലും വസ്ത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും പൂർണമായും കത്തി നശിച്ച നിലയിലാണ്.
അഭിഷേക് ലഹരിക്ക് അടിമയാണെന്നും നിരന്തരം പണം ചോദിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ മാറി താമസിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.