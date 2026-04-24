തിരുവനന്തപുരം: പാമ്പുകടിയേറ്റാല് കനിവ് 108 ആംബുലന്സ് വഴി ആന്റി സ്നേക്ക് വെനം ഉള്ള ആശുപത്രികളില് കൃത്യമായി എത്തിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ്. കനിവ് 108 ആംബുലന്സിലുള്ള പരിചയ സമ്പന്നരായ എമര്ജന്സി മെഡിക്കല് ടെക്നീഷ്യന് വഴി പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയും നിരീക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കാമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
പാമ്പുകടിയേറ്റാല് സമയോചിതമായ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയും വിദഗ്ധ ചികിത്സയും നല്കിയാല് ജീവന് രക്ഷിക്കാനാവും. അതിനാല് പാമ്പുവിഷത്തിനു പ്രതിവിധിയായ ആന്റിവെനം ലഭ്യമല്ലാത്ത ആശുപത്രികളില് പോയി സമയം കളയരുതെന്നും നിലവില് സംസ്ഥാനത്തെ 146 ആശുപത്രികളില് ആന്റിവെനം ലഭ്യമാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വാഹനം വരുന്നതു വരെ പാമ്പുകടിയേറ്റയാള് 108 ടീമിന്റെ ഉപദേശമനുസരിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കണം. പാമ്പുകടിയേറ്റയാളെ ശാന്തനാക്കുക. ഭീതി ഉണ്ടാക്കിയാല് രക്തത്തിലൂടെ വിഷം പെട്ടെന്ന് പടരും. അനാവശ്യ ചലനം ഒഴിവാക്കുക. കടിയേറ്റ ഭാഗം അനക്കാതിരിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ചും കടിയേറ്റ വ്യക്തിയെ ഓടാനോ നടക്കാനോ അനുവദിക്കാതെ എടുത്തോ, സ്ട്രച്ചറില് കിടത്തിയോ ആശുപത്രിയില് എത്തിക്കുക. മുറിവ് ഒരിക്കലും അമിതമായി മുറുക്കിക്കെട്ടരുത്.
ചില സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും താലൂക്ക് തലം മുതലുള്ള എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും പാമ്പുകടി ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ആന്റി സ്നേക്ക് വെനം ലഭ്യമാണ്. അവിടെ ആന്റി സ്നേക്ക് വെനം സ്റ്റോക്കുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയായിരിക്കും ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുക. മാത്രമല്ല പാമ്പുകടിയേറ്റ് വരുന്ന വിവരം ആശുപത്രിയേയും അറിയിക്കാനാകും. ആവശ്യമായവര് 108 എന്ന നമ്പരില് വിളിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചു.
ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തില് ജില്ലകളുടെ യോഗം കൂടി സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി. പാമ്പുകടിയേറ്റ് വരുന്നവര്ക്ക് മതിയായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ആന്റി സ്നേക്ക് വെനം ലഭ്യമായ ആശുപത്രികളുടെ ലിസ്റ്റ് കനിവ് 108 ടീമിന് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ആശുപത്രികളും പ്രോട്ടോകോള് പ്രകാരമുള്ള ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാന് നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിക്കുന്നു.