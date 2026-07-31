24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സപ്ലൈകോ കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോറുകൾ വരുന്നു; ആദ്യത്തേത് വൈറ്റിലയിൽ

കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിലെ മാവേലി സ്റ്റോറുകൾ സൂപ്പർ സ്റ്റോറുകളായി നവീകരിക്കാനും 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സപ്ലൈകോ കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോറുകൾ ആരംഭിക്കാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായി ഭക്ഷ്യമന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്. ഓണക്കാലത്ത് അവശ്യസാധനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട്ടെ മാത്തോട്ടത്ത് നവീകരിച്ച മാവേലി സൂപ്പർ സ്റ്റോറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പൊതുവിതരണ ശൃംഖല കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആഴ്ചയിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സപ്ലൈകോ കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോറുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സർക്കാരിന്റെ 100 ദിന കർമപരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ 24 മണിക്കൂർ സപ്ലൈകോ സ്റ്റോർ എറണാകുളത്തെ വൈറ്റില ഹബ്ബിൽ സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്കും പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
കേരളം പോലുള്ള ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം അനിവാര്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മന്ത്രി, വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാനും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനും സപ്ലൈകോയുടെ സമയോചിതമായ വിപണി ഇടപെടൽ നിർണായകമാണെന്ന് പറഞ്ഞു.
ഇത്തവണ ഓണച്ചന്ത നേരത്തേ ആരംഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഓണച്ചന്തയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് എറണാകുളത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ നിർവഹിക്കും. കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ വ്യാപാരമേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. കൂടാതെ, ഓഗസ്റ്റ് 12 മുതൽ ജില്ലാതല ഓണച്ചന്തകളും മണ്ഡലതല പ്രാദേശിക മേളകളും ആരംഭിക്കും. ഓണക്കാലത്ത് സബ്സിഡി നിരക്കിലുള്ള അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സെപ്റ്റംബറിലേക്ക് അനുവദിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റിൽ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ പൊതുവിപണിയിലേക്ക് 1.65 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ അരി സബ്സിഡി നിരക്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ക്ഷേമപദ്ധതികളെയോ സബ്സിഡി സാധനങ്ങളുടെ വിതരണത്തെയോ ബാധിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി.