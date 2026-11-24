മഞ്ചേശ്വരം: കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിക്കെതിരേ ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപണം. ആശുപത്രിയിൽ ഹെർണിയ ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ മരണപ്പെട്ട ചീമേനി ചെമ്പ്രകാനം സ്വദേശി വി.വി. മാധവിയുടെ (72) കുടുംബമാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും തങ്ങളെ അറിയിച്ചില്ലെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മാധവിയെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. രാവിലെ 7:50 ഓടെ ഓപ്പറേഷൻ തിയെറ്ററിൽ കയറ്റിയെങ്കിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെയാണ് മാധവിയെ പുറത്തിറക്കിയത്. ഈ സമയത്ത് മാധവി മരിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്.
മാധവിക്ക് ശേഷം ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി കയറ്റിയവരെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ബന്ധുക്കളെ കാണിച്ചെങ്കിലും മാധവിയെ കാണിച്ചില്ലെന്നും മക്കളുടെ നിർബന്ധത്തോടെയാണ് കാണിക്കാൻ തയാറായതെന്നും ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. കൈപ്പിഴയാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്.