കോഴിക്കോട്: 160 യാത്രക്കാരുമായി കുറ്റ്യാടി ചുരം കയറിയ കെഎസ്ആർടിസി പ്രിയദർശിനി ബസ് അപകടത്തിൽ പെട്ടു. ബസിന്റെ ജോയിന്റും എയർ പൈപ്പും ഒടിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് തകരാറിലാകുകയായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് സംഭവം. തൊട്ടിൽ പാലത്തു നിന്ന് മാനന്തവാടിക്കു പോയിരുന്ന ബസാണ് കുറ്റ്യാടി ചുരത്തിന്റെ എട്ടാം വളവിൽ വച്ച് അപകടത്തിലായത്.
ബസ് പിന്നിലേക്ക് ഉരുണ്ടു നീങ്ങിയെങ്കിലും ഡ്രൈവർ വലതുഭാഗത്തെ ഭിത്തിയിൽ ഇടിച്ചു നിർത്തിയതിനാൽ വലിയ അപകടം ഒഴിവായി. ചുരത്തിനു താഴെ പൂതംപാറയിൽ മാനന്തവാടി ഡിപ്പോയുടെ ബസ് തകരാറിലായി യാത്ര തടസപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഈ ബസിൽ നിന്നുള്ളവരും പ്രിയദർശിനിയിൽ കയറിയതോടെയാണ് ബസ് നിറഞ്ഞത്. കുറച്ചു പേർ ഇറങ്ങണമെന്ന് ഡ്രൈവർ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും നല്ല മഴയായിരുന്നതിനാൽ ആരും ഇറങ്ങാൻ തയാറായില്ല.