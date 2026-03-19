കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ. സുധാകരനുമായി ചർച്ച നടത്തിയെന്ന് ബിജെപി

കണ്ണൂർ: സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസുമായി ഇടഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന മുൻ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ. സുധാകരനുമായി ചർച്ച നടത്തി ബിജെപി. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും വ്യാഴാഴ്ചയും സുധാകരനുമായി സംസാരിച്ചെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് സി. രഘുനാഥ് വ്യക്തമാക്കി. മുൻ ഡിസിസി സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു രഘുനാഥ്.
2023ലാണ് ബിജെപിയിലെത്തിയത്. കെ.സി. വേണുഗോപാലിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് തനിക്ക് തന്റെ വഴിയെന്ന് സുധാകരൻ അറിയിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച 12 മണിക്ക് സുധാകരൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണും. കോൺഗ്രസ് വിട്ട് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചേക്കുമെന്നും സൂചനകളുണ്ട്.
എംപിമാർ മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന നിലപാടിലാണ് ഹൈക്കമാൻഡ്. നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി സുധാകരൻ കേരള ഹൗസിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻഒസി വാങ്ങിയിരുന്നു.