കോഴിക്കോട്: അർജന്റീന-ബ്രസീൽ ആരാധകർ തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരാൾക്ക് മർദനം. കോഴിക്കോട് കുറ്റിക്കാട്ടൂരിലാണ് വിഷയത്തിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. ബ്രസീൽ ആരാധകനും കുറ്റിക്കാട്ടൂർ സ്വദേശിയുമായ മുഹമ്മദ് ഷാനിസിനാണ് മർദനമേറ്റത്.
വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായ തർക്കത്തെത്തുടർന്നാണ് മർദനം. സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പേർക്കെതിരേ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറ്റിക്കാട്ടൂർ സ്വദേശികളായ നിഖിൽ, രഞ്ജിത്ത് എന്നിവർക്കെതിരേയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരം കണക്കിലെടുത്ത് നഗരത്തിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.