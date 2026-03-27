കേരളത്തിന് എയിംസ് അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി: കേരളത്തിന് എയിംസ് അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. പാർലമെന്റിൽ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എംപിയുടെ ചോദ്യത്തിന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സഹമ മന്ത്രി പ്രതാപ് റാവു ജാഥവ് നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
2016 ൽ കോഴിക്കോട്ട് കിനാലൂർ, തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എയിംസ് സ്ഥാപിക്കാന് കേരളം നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും 2025 ല് കോഴിക്കോട് കിനാലൂരില് ഭൂമി കണ്ടെത്തിയതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് നിലവിൽ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തില് എയിംസ് അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില് ഹൈക്കോടതിയില് മറുപടി നല്കാന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും സാവകാശം തേടിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് പാർലമെന്റിൽ ആരോഗ്യ സഹ മന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.