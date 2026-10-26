ചേരാനല്ലൂർ വാഹനാപകടം; പൊലീസിന് വീഴ്ചയെന്ന് സമ്മതിച്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം: കൊച്ചിയിൽ ജഡ്ജിയുടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകൻ ഓടിച്ച ബെൻസ് കാറിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രികൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് സമ്മതിച്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. ആവശ്യമെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ പിതാവിനെതിരെയും നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം തിങ്കളാഴ്ച നിയമസഭയിൽ ഉറപ്പുനൽകി. കൊച്ചിയിലെ ചേരാനല്ലൂരിൽ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നടപടി ശരിയായിരുന്നില്ലെന്ന് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞയുടൻ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറെയും സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയെയും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനുയോജ്യമായ വകുപ്പുകൾ ആദ്യംതന്നെ ചുമത്തേണ്ടിയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേസ് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയും ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപിയും ഇടപെട്ടതോടെയാണ് അനുയോജ്യമായ കുറ്റം കൂടി ചുമത്തിയത്.
പുതിയ കുറ്റം ചുമത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പ്രതിയെ വീണ്ടും ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിൽ ഹാജരാക്കിയെങ്കിലും ജാമ്യം ലഭിച്ചു. ജാമ്യം റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പൊലീസിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകില്ലെന്നും പണക്കാരനെന്നോ പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ നീതിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നെടുമ്പാശേരിയിൽ 19കാരൻ ഓടിച്ച മിനി കൂപ്പർ കാറിടിച്ച് മൂന്ന് പേർ മരിച്ച സംഭവം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പ്രതിയുടെ പിതാവ് ഇടപെടാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണവും ഗൗരവമായി കാണണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ആശങ്കകളോട് പൂർണമായി യോജിക്കുന്നതായും സംഭവത്തിൽ ശക്തമായ നടപടികളുമായി പൊലീസ് മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും ചെന്നിത്തല ഉറപ്പുനൽകി.