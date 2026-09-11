Kerala

ചിറയൻകീഴിലെ കൈയാങ്കളിയിൽ പാർട്ടിക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കി; രമ‍്യ ഹരിദാസിനെ താക്കീത് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ‍്യം

എംഎൽഎ എന്ന നിലയ്ക്ക് രമ‍്യ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പെരുമാറിയില്ലെന്നാണ് എം.എം. ഹസൻ അധ‍്യക്ഷനായ അന്വേഷണ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്
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ചിറയൻകീഴിലെ കൈയാങ്കളിയിൽ പാർട്ടിക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കി; രമ‍്യ ഹരിദാസിനെ താക്കീത് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ‍്യം

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തിരുവനന്തപുരം: ചിറയൻകീഴ് കൈയാങ്കളിയിൽ രമ‍്യ ഹരിദാസ് എംഎൽഎ പാർട്ടിക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയെന്ന് കെപിസിസി അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ. എംഎൽഎ എന്ന നിലയ്ക്ക് രമ‍്യ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പെരുമാറിയില്ലെന്നാണ് എം.എം. ഹസൻ അധ‍്യക്ഷനായ അന്വേഷണ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.

അതിനാൽ എംഎൽഎയെ താക്കീത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ‍്യം. ജനപ്രതിനിധിയായതിനാൽ ശക്തമായ നടപടി വേണ്ടെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. ഇക്കാര‍്യത്തിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡന്‍റ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തേക്കും.

എംഎൽഎയെ കെപിസിസി ഭാരവാഹിത്വത്തിൽ നിന്നും പ്രസിഡന്‍റ് സ്ഥാനത്തു നിന്നും നീക്കണമെന്ന ആവശ‍്യവുമായി ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കൈയാങ്കളി വിവാദത്തിലൂടെ പാർട്ടിക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ രമ‍്യ ഹരിദാസിനെതിരേ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നായിരുന്നു മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ ആവശ‍്യം.

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