ബിജെപി കൗൺസിലർ സുഗതന് അവധി അനുവദിച്ച സർക്കുലർ; ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ.എം. ഷാജി

തിരുവനന്തപുരം: കരുതൽ തടങ്കലിൽ കഴിയുന്ന ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ. സുഗതന് അവധി അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയതായി പറയപ്പെടുന്ന സർക്കുലർ ഗൗരവമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.എം. ഷാജി. സർക്കുലർ പ്രകാരം, സുഗതൻ കൗൺസിലിൽ അവധിക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും കൗൺസിൽ അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൗൺസിലർ സ്ഥാനം നിലനിർത്താനാകുമെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. ഒരു "ക്രിമിനലിന്" ഇത്തരമൊരു ആനുകൂല്യം നൽകുന്നത് അതീവ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെന്ന് മന്ത്രി ഞായറാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
"ഇത് ഞങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്കകം ഇതുസംബന്ധിച്ച തീരുമാനം എടുക്കും"- മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കരുതെന്ന നിലപാടാണ് താനും വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയും റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. "എന്നാൽ ഞങ്ങളറിയാതെയാണ് ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിന് മുകളിൽ ഒരു 'അനൗദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ട്' ചേർത്തത്. അത് ശരിയായ നടപടിക്രമമായിരുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഫയൽ തിരിച്ചയക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പകരം അത് നേരിട്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലേക്ക് അയച്ചു. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും"- മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാകുമോയെന്നും സർക്കാർ പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, സർക്കുലർ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ അറിവില്ലാതെയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയതെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ അദ്ദേഹം ഉത്തരവിട്ടതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ജയിലിൽ കഴിയുന്ന കൗൺസിലർക്ക് ആറ് മാസത്തെ അവധി ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചതിനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ സർക്കുലർ "വിചിത്രമായ നടപടി"യാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. ബിജെപി–ആർഎസ്എസ് താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വലിയൊരു "ധാരണയുടെ" ഭാഗമായാണ് കൗൺസിലറെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ഈ നീക്കം നടത്തിയതെന്നും പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചു.