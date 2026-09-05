രമ്യ ഹരിദാസും പാർട്ടിക്കാരും തമ്മിൽ തല്ല്; പാർട്ടി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ

കൊല്ലം: ചിറയിൻകീഴ് എംഎൽഎ രമ്യ ഹരിദാസും പാർട്ടിപ്രവർത്തകരുമായുണ്ടായ കൈയാങ്കളിയിൽ പാർട്ടി അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നതിൽ തനിക്ക് വ്യക്തതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദേശീയ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിക്കുമെന്നാണ് കരുതിയതെന്നും വേണുഗോപാൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ദേശീയപാതയിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ചത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനായി ഇടപെടുമെന്നും ദേശീയ പാതയുടെ ഡിസൈനിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഖർഗെ പ്രസംഗിച്ച വേദിയിൽ ശുദ്ധീകരണം നടത്തിയതിൽ കെ.സി. വേണുഗോപാൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. നെറികേടിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ബിജെപിയും സംഘപരിവാറും നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.