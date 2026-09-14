തിരുവനന്തപുരം: വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയ്ക്കിടെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാർക്കൊപ്പം ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന എഐ വിഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരുന്നു. വിഡിയോയിലെ തന്റെ ഡാൻസിനെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പൊതുവേദിയിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെ വിഡിയോ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മെറ്റ.
ഇന്ത്യയിൽ വിഡിയോ കൊണാനാവില്ല. ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലെ ഐടി നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മെറ്റയുടെ നടപടി. അതേസമയം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ വിഡിയോ കാണാനാവും. എഐകവല എന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലാണ് വിഡിയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. 1.78 കോടി പേരാണ് ഇതിനോടകം വിഡിയോ കണ്ടത്.
തൃശൂർ സ്വദേശിയായ അഭിജിത്ത് ദുബായിലെ സുഹൃത്ത് അഖിലുമൊത്താണ് എഐ ഉപയോഗിച്ച് വിഡിയോ നിർമിച്ചത്. പവർ കട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർമിച്ച വിഡിയോ വലിയ രീതിയിൽ വൈറലാവുകയായിരുന്നു. എഐ വിഡിയോയിൽ, മോഹൻലാലിനേക്കാളും വിജയിനേക്കാളും മികച്ച രീതിയിൽ താൻ നൃത്തം ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. നിലവിൽ മറ്റു ചില സാമൂഹിക മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിൽ വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിലും അവ വൈകാതെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായേക്കില്ലെന്നാണ് വിവരം.