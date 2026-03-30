പെരുമാറ്റ ചട്ടം ലംഘിച്ചു; ഡോ. പി സരിനെതിരേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിൽ പരാതി

സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക‍്യാംപെ‍യ്ൻ കമ്മിറ്റിയാണ് പരാതി നൽകിയത്
complaint filed to election commission against p. sarin

തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസ് വിട്ട് സിപിഎമ്മിലേക്ക് ചേക്കേറിയ ഡോ. പി സരിനെതിരേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിൽ പരാതി നൽ‌കി സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക‍്യാംപെ‍യ്ൻ കമ്മിറ്റി. മാതൃക പെരുമാറ്റ ചട്ടം ലംഘിച്ചെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. നിലവിൽ കെ-ഡിസ്ക് സ്ട്രാറ്റജിക് അഡ്‌വൈസറായ സരിനെ ഔദ‍്യോഗിക പദവിയിൽ നിന്നും നീക്കണമെന്നും പരാതിയിൽ ഉന്നയിക്കുന്നു.

സരിന്‍റെ വിവാദ സമൂഹ‍മാധ‍്യമ പോസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പടെ ചീഫ് ഇലക്‌ടറൽ ഓഫിസർ മുഖേനയാണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സോഷ‍്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നിർദേശം നൽകണമെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

സരിൻ മാസം തോറും 80,000 രൂപ ശബളവും ഔദ‍്യോഗിക വാഹനവും അടക്കമുള്ള സൗകര‍്യങ്ങൾ കൈപറ്റുന്നതായും അതിനാൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗമാണെന്നും സരിനെതിരേ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.

