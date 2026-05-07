തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചകളിൽ ഘടകകക്ഷികളുടെയും അഭിപ്രായം തേടാൻ എഐസിസി നിരീക്ഷകർ. ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളുമായി നിരീക്ഷകർ വ്യാഴാഴ്ച ചർച്ച നടത്തും. വൈകുന്നേരം നാലരക്കാണ് ചർച്ച നടക്കുക. ഇതിനായി ലീഗ് നേതാക്കൾ അടക്കം തലസ്ഥാനത്തേക്കെത്തുന്നുണ്ട്.
മുൻപ് സതീശന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സാദിഖലി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെ അത് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചതോടെ നിലപാട് മയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അതിനിടെ സതീശന് പിന്തുണയുമായി മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാവും എംഎൽഎയുമായ കെ.എം. ഷാജിയും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.