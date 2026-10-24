ശബരിമലയിലേക്കുള്ള നെയ്യ് മറിച്ചുവിറ്റ കേസിൽ കരാറുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ; ദേവസ്വം ബോർഡിന് 2.5 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട 11,000 ലിറ്റർ മിൽമ നെയ്യ് മറിച്ചുവിൽക്കുകയും പകരം വിലകുറഞ്ഞ ഉൽപന്നം വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തെന്ന കേസിൽ കരാറുകാരനെ വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ (വിഎസിബി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഏകദേശം 2.5 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് കണക്ക്.
2025ലെ തീർഥാടനകാലത്ത് ശബരിമലയിലേക്ക് നെയ്യ് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കരാർ ലഭിച്ച എസ്.എസ്. ബിനുവാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കേസിൽ ആദ്യ അറസ്റ്റാണിത്. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്ത നെയ്യിന്റെ സംഭരണത്തിലും ഗുണനിലവാരത്തിലും ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നെന്ന ആരോപണത്തിൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ വിഭാഗം കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിളിച്ചുവരുത്തിയ ബിനുവിനെ തുടർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ശബരിമലയിൽ ഭഗവാൻ അയ്യപ്പന് നിവേദ്യമായി നൽകുന്ന അരവണ പായസത്തിന്റെ നിർമാണത്തിനായാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മിൽമ നെയ്യ് വാങ്ങിയത്. ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കാതെ പത്തനംതിട്ടയിലെ മിൽമ ഡയറിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ടാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് നെയ്യ് വാങ്ങിയതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് നെയ്യ് ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഗതാഗത കരാർ ബിനുവിന് നൽകി.
എന്നാൽ ശബരിമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട യഥാർഥ നെയ്യ് തമിഴ്നാട്ടിലെ രണ്ട് ഏജൻസികൾക്ക് മറിച്ചുവിൽക്കുകയും പകരം വിലകുറഞ്ഞ ഉൽപന്നം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് വിജിലൻസിന്റെ ആരോപണം.
തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒട്ടൻചത്രം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര ട്രേഡേഴ്സ്, ലിയോ ട്രേഡേഴ്സ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് യഥാർഥ നെയ്യ് മാറ്റുന്നതിനായി വ്യാജ ഇൻവോയ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ ബിനു ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും അന്വേഷണസംഘം സംശയിക്കുന്നുണ്ട്.
യഥാർഥ നെയ്യ് മറിച്ചുവിൽക്കുകയും പകരം വിലകുറഞ്ഞ ഉൽപന്നം വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിലൂടെ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഏകദേശം 2.5 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് വിജിലൻസിന്റെ കണക്ക്. കേസിൽ തുടരന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.